Çatıda mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtardı

Erzincan'da bir binanın çatısında mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarılarak sokağa salındı.

Olay, Erzincan Merkez Kazım Karabekir Mahallesi 254 Sokak'ta meydana geldi. Bir binanın çatısında kedinin mahsur kaldığını ve aşağıya inemediğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri merdivenli araç kullanarak çatıya ulaştı. Bir süre çatıda mahsur kalan kediyi yara almadan kurtaran ekipler, kurtardıkları kediye su vererek tekrardan sokağa saldı. Çevrede ki vatandaşlar ise duyarlı davranışlarından ötürü itfaiye personellerine teşekkür etti.