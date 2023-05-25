Çayırlı Göleti yağışların ardından tamamen doldu

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde bulunan ve tarımsal sulama için kullanılan Çayırlı Göleti'nin su seviyesi, son haftalarda devam eden yağışların ardından yükselmeye başlayarak tamamen doldu.

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde bulunan gölete, ilk olarak ilçeye bağlı Ozanlı köyünün deresinden su aktarımı başlamıştı. Çayırlılı çiftçilerin gündeme taşıdığı tarımsal sulama sorunları çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucunda, sulama mevsimi haricinde boşa akan suyun değerlendirilmesi için 2 kilometrelik mesafeye 400 milimetre çapında borular döşenerek, tarımsal sulama için kullanılan Çayırlı Göleti'ne aktarılmasının yanı sıra son haftalarda yağmur yağışlarının artmasının ardından göletin su seviyesinin yükseldiği gözlemlendi. Kurak görünümüyle çiftçileri tedirgin eden göletin su seviyesinde ki doluluk maksimum seviyelerde. Tamamen dolan gölette artış olması üretici çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Çayırlı Kaymakamlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada ise; “Bu sene kış mevsiminin kurak geçmesine rağmen son yağan yağmurlarla birlikte maksimum seviyesine ulaşan göletimiz, bu sezon da yine çiftçilerimizin yüzünü güldürdü.

Tarımsal sulama için kullanılan gölet suyu sulama mevsiminin başlaması ile birlikte kapaklarını açacaktır” denildi.