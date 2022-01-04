İhlas Haber Ajansı

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Çayırlı Göletine su aktarımı başladı

Erzincan’ın Otlukbeli ilçesinde düzenlenen toplantıda, Çayırlılı çiftçilerin gündeme getirdiği tarımsal sulama sorunları kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda, Ozanlı Köyü Deresinden Çayırlı Göletine su aktarımı başladı.

Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde düzenlenen toplantıda, Çayırlılı çiftçilerin gündeme getirdiği tarımsal sulama sorunları kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda, Ozanlı Köyü Deresinden Çayırlı Göletine su aktarımı başladı.


Erzincan Çayırlı ilçesi Ozanlı Köyü Deresi'nden sulama mevsimi haricinde boşa akan suyun değerlendirilmesi amacıyla 2 kilometrelik mesafeye 400 milimetre çapında borular döşenerek, tarımsal sulama amaçlı kullanılan Çayırlı Göletine aktarılıyor.


Yapılan bu çalışma ile tarımsal faaliyetlerde bulunan çiftçilerin özellikle son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle, artan sulama ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.


Çayırlılı çiftçiler için büyük öneme sahip olan ve Çayırlı Kaymakamlığı ve Çayırlı Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilen bu çalışmanın bölgedeki tarımsal faaliyetlere de destek sağlaması bekleniyor.

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