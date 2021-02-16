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Çayırlı'da 2021-2022 yılı av komisyon toplantısı yapıldı

Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde Kaymakam Abdullah Arslantürk başkanlığında 2021-2022 yılı ilçe av komisyonu toplantısı yapıldı.

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde Kaymakam Abdullah Arslantürk başkanlığında 2021-2022 yılı ilçe av komisyonu toplantısı yapıldı.


Toplantıda, Çayırlı'nın idari sınırları içerisinde av hayvanlarının korunması, yabani hayvanların üreme süreleri, genel ve devlet avlakları, ava kapatılan avlaklar, yaban hayatı yerleştirme sahaları, 2021-2022 av sezonu öncesi doğaya yeniden yaban hayatı yerleştirme faaliyetleri, avcıların avlanma ile ilgili dikkat etmeleri gereken hususlar, usulsüz avlanma ile ilgili yapılacak idari ve cezai işlemler konuları görüşüldü ve bu doğrultuda kararlar alındı.


Yapılan toplantıya, Kaymakam Arslantürk'ün yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Akın Poçulu, İlçe Emniyet Amiri Serdar Çelebi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Güneş, İlçe Tarım Müdürü Mutlu Tekbıyık, Çayırlı Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü Dernek Üyeleri Eray Yılmaz ve Bülent Usta katıldı.

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