Çayırlı'da arıcılara devlet desteği

DAP BKİ tarafından desteklenmeye hak kazanan “Çayırlı’da Arıcılığın Geliştirilmesi” projesi ile yerli arıcılara ürünleri teslim edilmeye başlandı.
DAP BKİ tarafından desteklenmeye hak kazanan “Çayırlı'da Arıcılığın Geliştirilmesi” projesi ile yerli arıcılara ürünleri teslim edilmeye başlandı.
Erzincan'da Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP BKİ) tarafından “Çayırlı'da Arıcılığın Geliştirilmesi” projesi hayata geçirilerek üreticilere dağıtılan ürünlere yüzde 70 devlet katkısı verildi.
30 arıcının faydalandığı projede üretimin artırılması hedeflenerek ilerleyen zamanlarda bal paketleme tesisi için de çalışmalar yürütülmeye başlandı.
Projeden faydalanan arıcılar memnuniyetlerini dile getirerek katkı sunan başta DAP Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerini ifade ettiler.
Proje çerçevesinde; 492 arılı kovan, 871 adet boş kovan, 22 adet bal sağım makinası, 23 adet sır alma tezgahı, 11 bin adet çerçeve, 880 kilogram bal mumu, 22 adet arıcı çadırı, 22 adet elektrikli çit üreticilere dağıtıldı.