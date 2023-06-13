Çayırlı'da arıcılık geliştiriliyor

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde Arıcılığın Geliştirilmesi Projesi çerçevesinde arıcılara malzeme dağıtımı yapıldı.

DAP BKİ tarafından desteklenmeye hak kazanan “Çayırlı'da Arıcılığın Geliştirilmesi” projesi ile yerli arıcılara ürünleri teslim edilmeye başlandı. Bu proje dahilinde; 492 arılı kovan, 871 adet boş kovan, 22 adet bal sağım makinası, 23 adet sır alma tezgahı, 11 bin adet çerçeve, 880 kg bal mumu, 22 adet arıcı çadırı, 22 adet elektrikli çit dağıtımı yapıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı DAP BKİ tarafından yüzde 70'i finanse edilen Arıcılığın Geliştirilmesi Projesiyle arıcılık sektöründe faaliyet gösteren çiftçilerin daha verimli, daha kaliteli bal elde etmesi, bal üretim kapasitesi ve verimliliğinin arttırılması, üretilen balın uluslararası standartlara uygunluğunun sağlanması amaçlanmakta.

Bu proje ile 28 üreticiye 1220 boş kovan, 360 adet arılı kovan, 22 adet arıcı çadırı, 20 adet bal sağım makinesi, 12.000 adet bal çıtası, 1 ton bal mumu, 22 adet sır alma tezgâhı ve 21 adet çit dağıtımı sağlandı.

Projeden faydalanan arıcılar memnuniyetlerini ifade ederek bu projeye katkı sunan başta DAP Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen olmak üzere Kaymakam Ahmet Gülderen, Belediye Başkanı Atınç Bahadır ve emeği geçen herkese teşekkürlerini ifade ettiler.