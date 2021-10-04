İhlas Haber Ajansı

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Çayırlı'da ayçiçeği, patates ve mısır hasadı sürüyor

Türkiye’de tarım ve hayvancılık açısından önemli kentler arasında yer alan Erzincan’da, ayçiçeği, patates ve mısır hasadı sürüyor.

Türkiye'de tarım ve hayvancılık açısından önemli kentler arasında yer alan Erzincan'da, ayçiçeği, patates ve mısır hasadı sürüyor.


Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde bu sene kuraklığa rağmen ekilen ürünlerde rekolte kaybı yaşanmadı. Çayırlı'da emek veren çiftçiler ayçiçeği, patates ve mısır hasadını sürdürüyor.


Vali Mehmet Makas, Çayırlı Kaymakamı Ahmet Gülderen ile ilçede hasat çiftçileri ziyaret etti.


Vali Makas, bu yıl ki hasadın verimli olup olmadığı hakkında bilgi alış verişinde bulunarak, bereketli bir hasat dönemi diledi.

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