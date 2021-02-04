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Çayırlı'da Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu toplantısı yapıldı

Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde Kaymakam Abdullah Arslantürk başkanlığında Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu toplantısı yapıldı.

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde Kaymakam Abdullah Arslantürk başkanlığında Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu toplantısı yapıldı.


Toplantıda ilçedeki vaka ve temaslı durumu, yürütülen filyasyon çalışmaları, aşı çalışmaları değerlendirildi.


Kaymakam Arslantürk, korona virüsle mücadele de elde edilen başarının korunması için aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirterek; maske, mesafe ve hijyen kurallarının önemini belirtti.


Daha sonra Kaymakam Arslantürk, fedakarca çalışan filyason ekiplerine teşekkür ederek, başarı dileklerini iletti.

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