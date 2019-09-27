Çayırlı'da köy ve mahalle muhtarlarıyla toplantı

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde köy ve mahalle muhtarlarının katılımıyla değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, köy ve ilçelerdeki mahallelerin sorunlarını, vatandaşların istek ve şikâyetlerini tespit etmek, yapılan ve yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere Çayırlı ilçesindeki köy ve mahalle muhtarlarıyla biraraya geldi.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ın başkanlığında Çayırlı ilçesinde düzenlenen toplantıya AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Vali Yardımcısı Mehmet Şerif Olçaş, Çayırlı Kaymakamı Ömer Büyükergene, Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Altıntaş, Çayırlı Belediye Başkanı Atınç Bahadır, İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ildeki bütün kamu kurum müdürleri ile Çayırlı ilçesinde bulunan mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, yeni seçilen ve seçimden sonrada görevlerine devam edebilen muhtarları tebrik ederek, önceki dönem görev yapan muhtarlara da bugüne kadar sundukları hizmetlerden ötürü teşekkürlerini iletti.

Mahalle muhtarlarını tek tek dinleyerek istek ve taleplerini alan Erzincan Valisi Ali Arslantaş yaptığı konuşmada, 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan hizmetlerde köy ve mahalle muhtarlarının görüş ve düşüncelerinin hizmet verenlere yol gösterici olacağını kaydederek, tüm muhtarlara çalışmalarında başarılar diledi.

Toplantı, kamu ve özel sektöre ait kurum müdürleri mahalle ve köylerde 2018 yılında yapılan, 2019 yılında ise yapımı devam eden ve planlanan faaliyetleri içeren sunumlarını katılımcılara aktardılar.