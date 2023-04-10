Çayırlı'da Polis Haftası

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 178'nci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası münasebetiyle İlçe Emniyet Amiri Ömer Aksu ve beraberindeki emniyet personelleri Kaymakam Ahmet Gülderen'i makamında ziyaret ettiler.

Gerçekleştirilen ziyarette, İlçe Emniyet Amiri Ömer Aksu, emniyet teşkilatının mesai mefhumu gözetmeden her şartta devleti ve milleti için canla başla çalıştığını belirterek kendilerine her zaman destek olan Kaymakam Ahmet Gülderen'e teşekkür etti.

Kaymakam Ahmet Gülderen, Türk Polis Teşkilatının 178'nci kuruluş yıldönümünü kutlayarak, polis teşkilatının tarihinden aldığı güçle bugün de devletin hizmetinde, milletin huzuru için büyük bir fedakârlıkla mücadelesine devam ettiğini belirtti.

Kaymakam Gülderen, “Sizlerin nezdinde, tüm polis teşkilatı mensuplarına verdikleri emekler için teşekkür ediyor ve Aziz milletimizin huzuru ve güvenliği için canlarını feda etmiş şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazi ve emeklilerimiz ile halen görevde olan polislerimize ve ailelerine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” dedi.

Ziyaretin sonunda İlçe Emniyet Amirliğinde görevlerinde faydalı çalışmalarından dolayı bazı personellere başarı belgesi takdim edildi.