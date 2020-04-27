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Çayırlı'ya bağlı Yukarıçamurdere Köyü karantinaya alındı

Erzincan’ın Çayırlı ilçesine bağlı Yukarıçamurdere Köyü korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Erzincan'ın Çayırlı ilçesine bağlı Yukarıçamurdere Köyü korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.


Konuyla ilgili Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Çayırlı ilçemizin Yukarıçamurdere köyüne, 27.04.2020 tarihinden itibaren 14 gün süre ile giriş/çıkışlarına yasaklama getirilerek, köyün karantina altına alınmasına karar verilmiştir.” denildi.

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