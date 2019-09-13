Cem Evlerinde binlerce kişiye aşure dağıtıldı

Erzincan Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı ve Ulalar Beldesinde ki Cem ve Kültür Evi'nde binlerce kişiye aşure ikram edildi.

Erzincan Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevi ve Ulalar Cem ve Kültür Evi'nde düzenlenen Aşure Günü etkinliklerine katılan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ve Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, kazanların içerisinde pişirilen aşureleri kepçe ile karıştırarak ardından programa katılım sağlayan vatandaşlara aşure dağıttılar.

Düzenlenen programlarda konuşma yapan Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Erzincan Şube Başkanı Sadık Düzgün, Ulalar Beldesi Cemevi dedesi Rıza Aydın, Belediye Başkanı Sayın Bekir Aksun ve Erzincan Milletvekili Sayın Süleyman Karaman tutulan oruçların kabul olmasını dileyerek, aşure gününün hayırlara vesile olmasını temenni ettiler.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş yaptığı konuşmada, Erzincan'da Muharrem ayı orucunun barış ve kardeşlik içerisinde idrak edildiğini belirterek, 12 gün boyunca tutulan oruçların kabul olmasını temenni etti.