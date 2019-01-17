Cesetsiz cinayet mahkemenin kafasını karıştırdı

Erzincan'ın Tercan ilçesinde 2010 yılında meydana gelen bir cinayet olayında, cesedin bulunamaması hem mahkeme heyetinin hem de Yargıtay'ın kafasını karıştırdı. Cinayet zanlısına 2 kere beraat veren mahkeme heyeti Yargıtay'ın bozma ilamına uyarak 10 yıl sonra sanığa müebbet hapis cezası verdi.

Olay, 2010 yılında Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Fidanlık köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Taşdemir'den günlerce haber alamayan yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Taşdemir'i aramaya başlayan jandarma ekipleri telefon kayıtlarından Taşdemir'in en son konuştuğu kişiye ulaştı. Taşdemir'in en son akraba oldukları öğrenilen Bülent Tütenk ile görüştüğünü tespit eden jandarma tanık olarak Tütenk'i dinlemek istedi. İfadesine başvurulan Tütenk, Taşdemir'in karısını taciz ettiğini ve bu sebeple onu öldürdüğünü cesedini de ormanlık alana attığını itiraf etti. İtirafından sonra tutuklanan Tütenk'in tarif ettiği arazide herhangi bir ceset bulunamadı.

"Öldürmedim sadece suçu üstüme aldım"

Olaydan sonra hakkında kasten adam öldürmek suçundan Erzincan Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Tütenk çıktığı ilk duruşmada cesedin bulunamadığını öğrenince hem emniyette hem de savcılıkta verdiği ilk ifadesini reddetti. Tütenk mahkemedeki ifadesinde "Taşdemir karımı taciz ediyordu. Bu yüzden akrabalarım bana baskı yaptı onu öldür diye. Ben de onunla buluştum ama öldürmedim sadece suçu üstüme aldım" dedi. Mahkeme heyeti yapılan araştırma ve toplanan delilleri göz önünde bulundurarak "Ceset yoksa cinayet de yoktur" deyip Tütenk hakkında beraat kararı verdi.

Karar müşteki avukatı tarafından temyize gönderildi. Kararı inceleyen yargıtay sanığın evinde bulunan kanlı gömlek ile kemik parçalarının incelenmesi gerektiğini belirtip verilen beraat kararını bozdu. Mahkeme heyeti bunun üzerine yeniden Tütenk'i yargılamaya başladı ve söz konusu delilleri Adli Tıp Kurumuna gönderdi. Adli Tıp Kurumu, kemiklerin hayvana ait olduğunu kanlı gömleğin ise daha önce yapılan incelemelerde kimyasal tepkimeye girdiğini ve herhangi bir sonuç alınamayacağını söyledi. Mahkeme heyeti gelen raporların ardından sanık hakkında "şüpheden sanık faydalanır" diyerek yeniden sanığa beraat kararı verdi.

10 yıl sonra müebbet hapis cezası verdi

Müşteki avukatı Tolga Aydemir ikinci kez temyize gitti ve Yargıtay bu sefer de kararı "İşlemediği bir suçu neden üzerine alsın? Tanık olarak dinlenen taksici de sanığın ilk ifadesini doğruluyor" diyerek sanığa ceza verilmesini istedi. İkinci kez verdikleri karar bozulan mahkeme heyeti son yapılan duruşmada sanık Bahattin Tütenk hakkında 10 yıldan sonra kasten adam öldürmek suçundan müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti maktulün sanığın eşini taciz etmesini göz önüne alarak haksız tahrik indirimi ve iyi hal indirimi uygulayarak Tütenk'in cezasını 12 yıl 6 aya düşürdü.

Duruşmadan sonra hukuki süreci değerlendiren müşteki avukatı Avukat Tolga Aydemir, 10 yıl boyunca yaşanan sürece değinerek, "10 yıldır devam eden bir duruşma. Sanık hakkında 2 kere beraat kararı verildi. Her seferinde kararı temyize gönderdik ve nihayet sanığa ceza verildi. Verilen ceza hem kamuoyu hem de ailenin lehinedir. 10 yıllık bir hukuk mücadelesi sonunda adalet geç de olsa tecelli etti" dedi.