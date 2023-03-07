Çeşitli suçlardan 10 yıl 11 ay hapis cezası bulunan 13 kişi yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 01 Şubat - 28 Şubat 2023 tarihleri arasında aranan şahısların yakalamasına yönelik yapılan çalışmalar dahilinde; hırsızlık suçundan 1 kişi, alkol ve uyuşturucu etkisiyle araç kullanmak suçundan 1 kişi, dolandırıcılık suçundan 1 kişi, yaralama suçundan 1 kişi, kamu malına zarar verme suçundan 1 kişi ve diğer suçlardan 8 olmak üzere toplamda 10 yıl 11 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 13 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.