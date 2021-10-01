Erzincan'da ceviz hasadının başlamasıyla birlikte ağaçtan düşme vakaları arttı. Son günlerde ağaçtan düşme sonucu 10'un üzerinde vatandaş yaralandı.

Erzincan kent merkezi, ilçe ve bağlı köylerinde son bir hafta içerisinde aralarında kadınların da yer aldığı 10'un üzerinde kişi ceviz ağacından düşerek ağır yaralandı.

Erzincan'ın Çağlayan Beldesinde, son yılların yüksek rekolteli ceviz hasadının bu yıl gerçekleşmesine karşı sık sık düşme vakalarının yaşandığını belirten vatandaşlar, “Ceviz hasadını ya çırpma sırığı denilen ağaç dalı yardımıyla cevizin meyveli dallarına vurularak düşürülmesi ya da cevizin yeşil kabuğunun iyice açmasını bekleyip sallanarak düşürülmesiyle gerçekleştiriliyor. Bazı vatandaşlar cevizin açma döneminde kuşlar ve diğer bazı hayvanlar tarafından toplanması nedeniyle erken çırpıyorlar. Ağaca çıkıldığı için düşme vakaları da büyük oranda bu dönemde oluyor” ifadelerine yer verdi.