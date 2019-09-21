Çevre sağlığı için “Haydi Yapalım”

Dünyayı daha yaşanabilir hale getirmek için hızla yayılan ve gönüllülük esasına dayalı olan Let's Do It (Haydi Yapalım) hareketi kapsamındaki temizlik etkinlikleri Erzincan'da da gerçekleştirildi.

Genç nesillere temiz bir dünya bırakmayı amaçlayan “Haydi Yapalım” çevre temizliğine farkındalık hareketi Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak yapıldı.

Ulalar Mahallesi TOKİ konutlarında başlayan etkinlik Erzincan Belediyesi ve Binali Yıldırım Tıp Fakültesi Derneği öğrencileri tarafından gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinliğe Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'da katıldı.

Konu hakkında açıklama yapan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenciler Birliği Başkanı Rabia Dedeoğlu, “Bugün burada Let's Do It (Haydi Yapalım) çöp toplama etkinliğindeyiz. Daha yaşanabilir bir dünya için çöplerimizi toplayalım çöplerimizi çevreye atmayalım. Bu dünya hepimizin dünyası temiz bir çevre hepimizin hakkı” diye konuştu.

Etkinlik hakkında açıklamada bulunan Belediye Başkanı Bekir Aksun'da şunları kaydetti:

“Şuan Ulalar'da, üniversite öğrenicilerimiz ve Ulalar'da çalışan arkadaşlarımızla birlikte “Haydi Yapayım” kampanyası eşliğinde temizlik çöp toplama çalışması yapıyoruz. Temiz bir çevre için mutlaka bu bilincin oluşturulması için niyetiyle bu çalışmamızı yapmaktayız. Temiz bir Erzincan için el ele diyorum"

Estonya'da başlayan ve dünya genelinde bir dizi yerel, ulusal ve bölgesel temizlik faaliyetlerine katılımlar isteyen Küresel Çevre Temizlik Hareketi Let's Do It (Haydi Yapalım) 21 Eylül de bütün Dünya da ve Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak Sivil Yaşam Derneği koordinatörlüğünce gerçekleşiyor.