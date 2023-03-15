Erzincan'da Millî Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğinde yürütülen "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi" koordinasyon toplantısı yapıldı.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda Aziz Gün başkanlığında gerçekleşen toplantıya müdür yardımcıları ve şube müdürleri katıldı. Din Öğretiminden Sorumlu Şube Müdürü Fikret Ayaz yapmış olduğu sunumda "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi" ile ilgili kurum yöneticilerimize planlanan çalışmalar ile ilgili bilgiler verdi. Proje detaylarının anlatıldığı sunumdan sonra iyi dileklerle toplantı sona erdi.

Millî Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde öğrencilere yönelik "Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum "projesi çerçevesinde imzalanan protokolün amacı milli eğitimin genel maksatları istikâmetinde, öğrencileri millî, ahlâki, insânî, manevî değerlerimizi benimseyen ve koruyan fertler olarak yetiştirmek, öğrencilerin çağın ve geleceğin becerileriyle mücehhez, bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı; millî, ahlâki, insânî, manevî ve kültürel değerlerimizi kendi yaşantılarına inşa etmiş bireyler olarak yetiştirilmesine katkı sağlamak.