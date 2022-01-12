"Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi" tanıtım ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Erzincan'da Millî Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğinde yürütülen "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi" tanıtım ve bilgilendirme toplantısı gerçekleşti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen programa Şube Müdürü Fikret Ayaz, İl Müftülüğü Şube Müdürü Teyfik Çıtak, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Atilla Uygurlu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü gençlik koordinatörleri, pilot okulların müdürleri ve temsilci öğretmenler katıldı.

Toplantıda konuşan Şube Müdürü Fikret Ayaz, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi" kapsamında bilgiler verdi. Türkiye genelinde uygulanacak projenin il merkezinde Şehit Jandarma Er Fatih Çaybaşı ve Şehit Ahmet Aytekin Ortaokullarının 5 ve 6. sınıflarında uygulanacağını belirtti.

Toplantı, projenin detaylarının anlatıldığı sunumun ardından sona erdi.