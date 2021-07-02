CHP Erzincan İl Başkanı Doğan: “2 Temmuz 1993'te Sivas'ta bir insanlık suçu işlendi”

yılında 2 Temmuz 1993'te Sivas Katliamında yaşamını yitirenleri andı.

Başkan Doğan mesajında: “Bugün, yüzü geleceğe, sanata, bilime dönük aydın insanların Sivas'ta yakılarak katledilişinin üzerinden tam 28 yıl geçti. Bu süre zarfında, ne suçlular cezalarını aldı ne de davayla ilgili zamanaşımın kaldırılması yönündeki talepler dikkate alındı. Zamanaşımının kaldırılmasına ilişkin yapılan başvuruların 17'si de reddedildi ve kamu davası düştü. Oysa 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta bir insanlık suçu işlendi.

Katliamın üzerinden geçen onca yılda; Sivas Katliamının failleri ceza almak bir yana her biri tek tek korundu, kollandılar. Aradan geçen 28 yılda, bu katliamı planlayanlar, organize edenler, sanıkları kaçırıp, kollayanlar ortaya çıkartılmadı, çıkartılmadığı katliamın karanlıkta kalması için özel çaba harcandı.

35 kişinin yaşamını yitirdiği bu katliam; çağdaş, demokratik, laik cumhuriyetimize yapılmış bir saldırıdır ve bugün aynı emelde olanlar, 28 yıl öncesinin nefret söylemini bilfiil devam ettirmekte, kinden beslendiklerini, geçmişin acıları üzerinden toplumu kutuplaştırmak istediklerini ise artık saklamamaktadırlar. Bilinmeli ki; halkımızın vicdanında Sivas katliamı hiçbir zaman; zaman aşımına uğramayacak, mezhep ve etnik farklılıklar üzerinden siyaset yapanlar, kin ve nefret tohumları ekenler hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaktır.

Birleştiren değil bölen, barışı değil kini besleyen söylemlerin ve anlayışın artık son bulmasını temenni ediyor, Sivas'ta yakılan canlarımızın ve bu katliamın hesabını sormaktan bir gün bile vazgeçmeyeceğimizi yineleyerek; aydınlarımızı 28 yıl sonra bir kez daha saygı ile anıyorum” dedi.