CHP Erzincan Merkez İlçe Başkanlığına Ali Aras seçildi

CHP Erzincan Merkez İlçe Başkanlığı Genel Kurulu partililerin katılımıyla yapıldı. 12'nci Olağan Genel Kurulda Ali Aras ve İsmail Yüceer İlçe başkanlığına aday oldu. Genel Kurulun Divan Başkanlığının CHP Erzincan Eski Milletvekili Erol Tınastepe tarafından yapılan kurul saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Ardından faaliyet raporu ve bilançoların okunup ibra edilmesinin ile İlçe Başkan adayları ve partililer birer konuşma yaptı. Yapılan konuşmalardan sonra seçime geçildi.

363 delegenin bulunduğu seçimlerde Ali Aras 169 oy alırken, İsmail Yüceer ise 158 oy aldı. Seçimde 169 oy alan Ali Aras CHP Erzincan Merkez İlçe Başkanlığına seçildi.