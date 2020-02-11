CHP İl Başkanı Doğan mazbatasını aldı

5 Şubat'ta yapılan CHP Erzincan 12. Olağan Kongresinde başkanlığa seçilen Ayhan Doğan mazbatasını aldı. Erzincan Adliyesine yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyeleri ile birlikte gelen CHP Erzincan İl Başkanı Ayhan Doğan mazbatasını İl Seçim Kurulu Müdürü Tekin Seyhan'dan aldı. Mazbata töreni çıkışında açıklama yapan Doğan, çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini kaydetti.

“Delege devam etmemiz yönünde bizleri takdir etti”

Birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalara devam edeceklerini ifade eden CHP Erzincan İl Başkanı Ayhan Doğan, “Uzun zamandan beri Genel Merkezin ve MYK'ın vermiş olduğu kararla iki ay süre içerisinde hem ilçe kongrelerini hem de il kongresini 4 adayla yarışarak sona erdirdik. Bugün yönetim kurulu, disiplin kurulu ve partililerimizle beraber mazbatamızı aldık. Delege bir kez daha devam etmemiz yönünde bizleri takdir etti. Bundan sonraki süreçte bizim yapacağımız Erzincan il yönetimi olarak Erzincan'da hiçbir ayrıştırmaya yer vermeden birlik ve beraberlik içerisinde Genel Başkanımızın çizdiği yolda partimizi iktidara götürmek için elimizden geleni yapacağız. Burada yalnız Cumhuriyet Halk Partisi değil tüm partili vatandaşlarımıza elimizden gelen katkı ve hizmeti sunmaya devam edeceğiz. 2019 yerel seçimleri ve 23 Haziran'da İstanbul'da aldığımız başarılı sonuçlardan sonra partimizin ivmesi yukarıya doğru gidiyor. Millet ittifakı ile beraber daha da yükseğe çıkarmak için elimizden gelen her türlü gayreti yapacağız” diye konuştu.