CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Pehlivan Erzincan'da partililerle buluştu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Fevziye Pehlivan Erzincan'da partililer ile bir araya gelerek basın açıklaması gerçekleştirdi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Erzincan'a gelen CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Fevziye Pehlivan, CHP Erzincan İl Başkanlığı binasında partililer ile birlikte bir basın açıklaması gerçekleştirdi. İlk olarak selamlama konuşması gerçekleştiren CHP Erzincan İl Başkanı Ayhan Doğan, seçim çalışmalarının devam ettiğini söyleyerek partiye üye katılımının yoğun olduğunu dile getirdi.

Ardından konuşma yapan CHP Erzincan Kadın Kolları Başkanı Hülya Yüceer de kadın kolları olarak çalışmalarının yoğun olduğunu vurguladı.

Son olarak konuşma yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Fevziye Pehlivan, tüm illerde kadın kolları teşkilatlarının arttığını belirterek, “Tüm illerimizde olduğu gibi Erzincan ilimizde de, artık kadınlar, politikadan sanata her alanda bulunmakta, konumlarını başarılı bir şekilde temsil etmektedirler. Sorunları çözmek için isteklerini ifade edebilmekteler. Toplumun her zerresinde dışlanan, öldürülen ve ötelenen kadınlar olarak; adil bir yaşam ve fırsat eşitliği için düşlerimizdeki özgür dünyayı kuracağımız günler yakındır. Emek emek, ilmek ilmek işliyoruz. Örgütlü gücümüz ile Kadın Kolları Genel Başkanımız Aylin Nazlıaka'nın dediği gibi birinci görevimiz örgütlenmek, örgütlenmek, örgütlenmek olacaktır. Biz kadınlar örgütlenerek başaracağız. Genel Başkanımız Aylin Nazlıaka'nın dediği gibi, bir birimize sırt vereceğiz. Sevgiyi çalışarak örgütleyeceğiz. Hedefimiz hep örgütlenmek, örgütlü mücadelemizi çoğaltmak olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak; Türkiye'nin her bir kösesinde yalnızlaştırılmış, unutulmuş, sahipsiz bırakılmış vatandaşlarımız, kadınlarımız için örgütleniyoruz. Hızla artan kadın kolları üyelerimizle, her gecen gün sesimizi çoğaltıyoruz. Şiddet gören, yalnızlaştırılan kadın ve çocuklara yaşamak destek hattımızla ulaşıyoruz. Onlara ‘Yalnız değilsin biz varız' diyoruz. Kadın mücadelemize omuz veren derneklerle kenetlenerek, örgütlü mücadelemizi büyütüyoruz. ‘Kotalar bize dar, hedefimiz iktidar' kararlılığıyla çıktığımız yolda, inanıyoruz ki; kadınların eşit temsil hakkını, sizlerle birlikte tabandan örgütleyeceğimiz kitle hareketleriyle elde edeceğiz. Hakkımız olanı alacağız. Bulunduğumuz her alanda güvenceli ve eşit bir yaşamı örerek kadınların sesine ses ve nefesi olacağız. Anadolu'nun her karış toprağında bir kahraman kadın olmuştur ve bizlere bağımsız Türkiye sevdasını miras bırakmıştır. Ülkemizin ve partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde ve Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde, ilk seçimlerde elde edeceğimiz iktidar başarısının kahramanları, biz kadınlar olacağız. Vatandaşlarımızın kapısını çalıp talep ve şikâyetlerini dinleyip yarınlarımız için politik çözümler üretmeye devam ediyoruz

Bu yürüyüş hiç bitmeyecek. Sokaktan, mahalleden, esnaftan, vatandaşımızın yanında olmaktan onlarla birlikte yürümekten hiç vazgeçmeyeceğiz. Yoksulluğu, adaletsiz gelir düzenini, zamları ve çaresizliği bitirmekte kararlıyız. Aile Destekleri Sigortası ile refah düzeni getireceğiz. Komşularımızla konuşacağız. 81 il ve 973 ilçemizde örgütlü gücümüz ile CHP yönetimleri ve tüm örgütleri ile sahadayız halkımızın sorunlarını dinliyor, tüm sorunlarını biliyoruz. Çözüm programlarımız ile Türkiye'yi yönetmeye talibiz. Çiftçimizin sorunları büyük ama çözümü var. Çözüm çiftçiyi desteklemek ve üretmekte. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında CHP iktidarında halkımızın tüm sorunlarını biliyoruz ve kalıcı çözüm politikalarımızla geliyoruz ve onun için diyoruz ki; Biz hazırız, halkın nefesi olmaya, umutları yeşertmeye geliyoruz. İnsanca yaşamak için hep birlikte omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz.

Kadının, gencin, emeklinin, çiftçinin, esnafın sesi olmaya; yoksunluğu bitirmek için birlikte başarmaya geliyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da 24 Ağustos'ta Erzincan'da partililer ile bir araya gelecek.