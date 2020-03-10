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Çiftçi toplantısında sulama suyu ücretlerinde yüzde 25 ve yüzde 10 indirim kararı alındı

Erzincan’da sulama suyuna yapılan zamla ilgili düzenlenen 2.

Erzincan'da sulama suyuna yapılan zamla ilgili düzenlenen 2. çiftçi değerlendirme toplantısında, sulama suyu ücretlerinde yüzde 25 ve yüzde 10 indirim kararı alındı.


İl Müftülük Salonunda, Erzincan Ziraat Odası ve Pancar Kooperatifi Başkanlıkları tarafından organize edilen ve çiftçilerin katıldığı değerlendirme toplantısında, sulama suyuna yapılan zamlar ve Erzincan'da çiftçilerin içerisinde bulundukları durum değerlendirildi.


Vali, milletvekilleri, belediye başkanı, siyasi partilerin il başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluş müdürlerinin de katıldığı toplantıda konuşan Erzincan Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik, “Bugün burada bir toplantı gerçekleştirdik. Konumuz ise sulama suyu ve çözüm önerileri. Yerli ve milli ürünlerimizin arkasında durmak zorundayız. Biz üreteceğiz ki ülkemizin ekonomisi daha güçlü olsun. Bu sorunlarımızı el ele verip biran önce çözmemiz lazım” diye konuştu.


Toplantıya katılan çiftçilerin söz alıp sorunları anlatmalarının ardından sulama suyu ücretlerinde pompaj bölgesinde yüzde 25 ve cazibeli sulama yapılan bölgelerde ise yüzde 10 indirim kararı alındı.

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