Çiftçiler yüzde 75 hibeli tohumları tarlalarına ekmeye başladı

Erzincan'da çiftçiler yüzde 75 hibeli tohumlarını tarlalarına ekmeye başladı. Tercan Sulama Birlik Başkanı Muhammet Dumlu, ‘‘Bu sene elimizdeki bütün toprağı ekeceğiz. İnadına üreteceğiz'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, “Çiftçilerimiz ekilmemiş tek karış toprak bırakmayacaktır” diyerek yaptığı çağrı sonrasında Tarım ve Orman Bakanlığının ekilebilir tüm arazileri üretime kazandırmak için "Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi" programı kapsamında 21 ilde yüzde 75 Tarım ve Orman ve Bakanlığı hibeli tohumların dağıtılmaya başlanmasının ardından Erzincanlı çiftçiler de harekete geçti.

Erzincan'ın Tercan İlçesinde bağlı Kargın Beldesinde Erzincan Pancar Ekicileri kooperatifi yönetim kurulu üyesi Bülent Dumlu ve kardeşi Tercan Sulama Birlik Başkanı Muhammet Dumlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına destek vererek yüzde 75 Tarım ve Orman ve Bakanlığı hibeli buğdayları toprakla buluşturdular.

Bakan Pakdemirli: “Tohumlarımızı Erzincanlı çiftçilerimize ulaştırdık“

Tarım ve Orman Bakanlığını Bekir Pakdemirli twitter hesabından yaptığı açıklamada ‘‘Ekilmeyen toprağımız kalmasın diye çiftçilerimizi destekliyoruz. Bakanlığımızca %75 hibeli 20 ton kuru fasulye ve 325 ton yazlık buğdayı, ayrıca Bakanlığımız ve İl Özel İdaresi kaynaklarıyla %50 hibeli 36,5 ton yonca tohumunu Erzincanlı çiftçilerimize ulaştırdık. Bereketli olsun'' dedi.

Cumhurbaşkanımızın üretim çağrısını önemsiyoruz

Tercan Sulama Birlik Başkanı Muhammet Dumlu ise yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin Ekilmemiş tek karış toprak bırakmama çağrısını çok önemsiyor ve destekliyoruz. Bu kapsamda korona virüs salgının yaratabileceği olası gıda sıkıntısının önüne bir nebze de olsa geçmek ve üretime katkı sağlamak amacı ile bu sene elimizdeki bütün toprağı ekeceğiz. İnadına üreteceğiz, elimizden ne geliyorsa üretim anlamında yapmalıyız. Çünkü toprağı ekmezsek, uğraşmazsak fiyatları alıp başını gidiyor. Bunun önüne ancak üretmekle, toprağı ekmekle ve toprağı işlemekle geçebiliriz. Bunun için bütün çiftçilerimize sesleniyorum. Herkes elinden geldiğince toprağını eksin ve uğraşsın. Hep birlikte girdiğimiz bu dar boğazdan üretmekle çıkalım. Devletimiz de bize bu konuda destek oluyor, bugün 100'er dönüm araziyi iki kardeş imece usulü ile Tarım ve Orman Bakanlığımızın %75 hibeli tohumlarını toprakla buluşturduk.'' ifadelerini kullandı.