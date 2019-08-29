Çifte sıcakta "Ekmek" mesaisi

Doğu Anadolu'da, kışın bozulan yollar kara yolları ve İl Özel İdaresi ekipleri tarafından 34 derece hava ve 150 derecelik asfalt sıcaklığında, onarılmaya devam ediliyor. Çifte sıcak altında ekmek paralarını kazanan işçiler, zaman zaman soğuk suları baş aşağı dökerek serinliyor.

Türkiye genelinde kışın sert geçtiği Doğu Anadolu Bölgesinde bazı yollarda da bozulma meydana geldi. O yollar kara yolları ve İl Özel İdaresi'ne bağlı ekiplerce tek tek tespit edilerek büyük bir bölümü yeniden asfaltlanıp onarıldı. Kara yolları işçileri 34 dereceyi geçen hava ve 150 derecelik asfalt sıcaklığına rağmen yoğun bir şekilde mesai yapmayı sürdürüyor.

Erzincan - Erzurum, Erzincan - Sivas kara yolunda bozulan alanlara sıcak asfaltı kürek kullanarak serpen işçiler, hava ve asfalt sıcaklığı nedeniyle zaman zaman soğuk suyu baş aşağı dökerek serinliyor.

İşçiler, "Bölgemizde kış aylarının çetin geçmesinden dolayı tahrip çok fazla oluyor. Biz de yaz aylarında yollarda bakım ve onarım işlerini yapıyoruz. Sabah 07:00 de işe başlıyoruz. 150 derece olan asfaltı yola getiriyoruz. Şu an yaklaşık 30-35 derece sıcaklıkta da çalışıyoruz. Arkadaşlar yorulduğunu zaman, sıcaktan bunaldığı zaman suyu kafalarına döküyor. Bu şekilde serinliyorlar” dedi.