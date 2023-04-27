İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çıktığı ağaçtan inemeyen çocuğu itfaiye kurtardı

Erzincan’da çıktığı ağaçtan geri aşağıya inemeyen çocuk mahsur kaldı.

Erzincan'da çıktığı ağaçtan geri aşağıya inemeyen çocuk mahsur kaldı. Çocuğu ağaçtan itfaiye ekipleri indirdi.


Olay, Erzincan merkez İnönü Mahallesi, İMKB Müşir Zekipaşa İlköğretim Okulu bahçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 11 yaşındaki çocuk boyu yaklaşık 10 metre yükseklikte olan çam ağacına tırmandı. Arkadaşları aşağıdayken ağacın tepesinde bir süre vakit geçiren çocuk geri aşağı inmeye çalışırken inemeyeceğini anladı. Ağaçtan mahsur kalan çocuğun kurtarılması için itfaiyeye haber verildi. Kısa süre sonra gelen itfaiye ekipleri, itfaiye aracının sepetli merdiveniyle çocuğu aşağı indirdi.


Aşağıda bekleyen çocuklar itfaiyeyi alkışlarıyla kutladı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.