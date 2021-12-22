Çimen göreve iade edildi

ERZİNCAN (İHA) – Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.
Dr. Orhan Çimen, görevine geri döndü.
Erzincan'da yaralı askerin şehit olmasında ihmal iddiası sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla açığa alınan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Orhan Çimen, soruşturmanın tamamlanmasıyla görevine iade edildi.
Yaşanan hadise sonrası Erzincan'a gönderilen 3 müfettiş incelemelerini tamamlayarak raporlarını bakanlığa sundu. Soruşturma kapsamında sunulan rapora istinaden Başhekim Çimen, görevine iade edildi. Başhekim Çimen bugün yeniden görev başı yaptı.