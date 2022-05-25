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Çoban köpeklerinin saldırısına uğrayan yaban keçisi tedavi altına alındı

Erzincan’ın Kemah ilçesinde çoban köpeklerinin saldırısına uğrayarak yaralanan yaban keçisi, tedavi altına alındı.

Erzincan'ın Kemah ilçesinde çoban köpeklerinin saldırısına uğrayarak yaralanan yaban keçisi, tedavi altına alındı.


Kemah ilçesine bağlı Küplü köyü Cebesoy mevkiinde bir vatandaş tarafından, çoban köpeklerinin saldırısına uğrayarak yaralanan yaban keçisi Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) ekiplerine teslim edildi. Yaban keçisi tedavi edilmek üzere teslim alınarak Erzincan'a getirildi.


Yaban keçisinin tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğaya salınacağı bildirildi.

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