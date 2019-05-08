Çocuk gelişimi bölümü öğrencilerinden materyal sergisi

Yanlızbağ Yerleşkesi Sosyal Tesislerinde gerçekleşen serginin açılış törenine Üniversite Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, EKEV Başkanı Sadık Ağca, ERSİAD Başkanı Saim Bahadır, EKEV Yönetim kurulu üyeleri, Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Doç. Dr. Erhan Zeytun, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Gülcan Bayata'nın organize ettiği etkinlikte Çocuk Gelişimi Bölümü Öğrencileri 2017-2018 Eğitim öğretim yılında derslerde ve yaptıkları uygumla atölyelerinde hazırladıkları çocuk gelişimi eğitim materyallerini sergiledi.

Açılış sonunda Rektör Prof. Dr. Akın Levent ve beraberindeki davetliler sergiyi gezerek öğrencilerin yapmış oldukları çalışmaları yakından inceledi.