Çocuk Gelişimi bölümünden kitap okuma etkinliği

İl Halk Kütüphanesinde gerçekleşen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Akın Levent, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ergün Topal, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Erhan Zeytun, İl Halk Kütüphane Müdür V. Nigar Erbil ve öğretim elemanları katıldı.

Gerçekleşen etkinlikte Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Öğretim Görevlisi Gülcan Bayata yöneticiliğinde Çocuk Edebiyatı ve Medya dersi kapsamında çocuk gelişimi bölümü 2. sınıf öğrencileri tarafından farklı materyaller ve malzemelerle hazırlanılan hikaye kitabı sergisi gezildi ve akabinde farklı malzemelerle hikaye anlatım tekniklerinin kullanıldığı gösteriler yapıldı.

Yapılan çalışmaları yakından inceleyen Rektör Prof. Dr. Akın Levent ve İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün öğrencilerle bir süre sohbet ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Görevlisi Gülcan Bayata'da yapılan çalışmaları, çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak ve okumaya teşvik etmek adına hazırladıklarını ve bunun için İl Halk Kütüphanesinde üç atölyede beş çalışma olmak üzere toplam on beş çalışmanın yer aldığını belirtti.