Çocuk korosundan Anneler Günü şarkısı

Erzincan’da biraraya gelen küçük çocuklar koro oluşturarak Anneler Günü şarkısını seslendirip Anneler Gününü kutladılar.
Erzincan'da biraraya gelen küçük çocuklar koro oluşturarak Anneler Günü şarkısını seslendirip Anneler Gününü kutladılar.
Erzincan Valiliği, Anneler Gününü çocuklarda oluşan koronun seslendirdiği şarkıyla kutladı. Yaklaşık 50'e yakın çocuk kendileri yazıp uyarladıkları Anneler Günü şarkısını hep bir ağızdan seslendirdi.
Çocuklar koro halinde şarkıyı seslendirirken ebeveynlerde çocuklarını cep telefonuyla çekmeyi ihmal etmedi.
Çocuk korosuna Erzincan Valiliği tarafından klip çekilerek sosyal medya hesaplarından yayımlandı.