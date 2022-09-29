Çocuk taraftarın tribündeki ruh hali sosyal medyayı salladı

Erzincan'da fanatik 24Erzincanspor taraftarı 9 yaşında ki çocuğun tribünde tuttuğu tempoyla birleşen ruh hali sosyal medyayı salladı.

24Erzincanspor'un kendi sahasında oynadığı Menemenspor maçında tribünde bulunan ilköğretim üçüncü sınıf öğrencisi Ömer Asaf Denizhan'ın, gol sonrası çalan müziğe eşlik ederek yaptığı hareketler tribünde ki diğer taraftarların dikkatini çekti. Bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedilen görüntülerde Ömer'in gözlerini kapatarak adeta kendinden geçtiği ve etrafında ki taraftarlar tarafından uyarılsa da sevinmeye devam ettiği görüldü. Sevimli taraftar etrafında ki futbolseverleri gülümsetirken önünde bir davul varmış gibi çalan müziğe eşlik etti.

Tribünlerde adeta kendinden geçen Ömer Asaf Denizhan, 24Erzincanspor'un Menemenspor karşısında bulduğu ikinci golden sonra elinde davul olmamasına rağmen davul çaldığını hayal ettiğini söyledi. Minik taraftar Ömer Asaf duygularını şu ifadelerle açıkladı; “Küçüklüğümden beri babamla maçlara gidiyorum. Erzincanspor'u çok seviyorum. İkinci golde çok sevindim ve davul çalmaya başladım. Maçta biraz delilik yaptım. Böyle gözlerimi kapattım. Davul yoktu elimde ama kendimce davul çalmaya başladım. Heyecandan elimde ki şekerlerimi yer attım. Her maça gideceğim. Herkes maça gelsin. Destek verelim Erzincanspor'a.”

Çılgın taraftar Ömer Asaf Denizhan'ın babası Osman Denizhan ise oğlunun maçta kendinden geçtiğini belirterek, “Asaf da benim gibi küçük yaştan beri benim gibi Erzincanspor'u takip ediyor. Her maça getiriyorum. O da babasına çekmiş herhâlde dalmış. Mutlu oldum yani o halini görünce, çekmiş atmışlar bana. Asaf her maça geliyor. Zaten kenarda davul da çaldırıyorum statta. Çok mutlu olduğunu, kendini kaybettiğini söyledi. Hatta yanında arkadaşları da vardı, arkadaşlarını da teşvik etmiş getirmişti maça. Mutlu olduğunu söylüyor. Kendimi kaybettim diyor. Normalde davulumuz var, Asaf'a çaldırıyoruz biz. Ben de tribünde kendimi kaybediyorum. Demek ki O da babasına çekmiş. İnşallah bu bir mesaj olur futbolcularımıza. Gayet iyi oynuyorlar. İnşallah bundan sonra da devamı gelir, şampiyon oluruz” diye konuştu.