Çocuklar hem eğleniyor, hem okuma alışkanlığı kazanıyor

Korona virüs salgını nedeniyle Mart 2020'de kapanan ve pandemi döneminde yeni tedbirler kapsamında hizmet vermeye başlayan Erzincan Çocuk Kütüphanesi'nde 4-14 yaş grubu çocuklar, aileleriyle birlikte kütüphaneden faydalanıyor.

Aileleri ile birlikte kent merkezinde hizmet veren çocuk kütüphanesine gelen çocuklar, abone olma işleminin ardından istedikleri kitapları alarak evlerine götürüyor. Burada 0-4 yaş grubu daha küçük çocuklar kütüphaneye gelip, aldıkları materyaller ile boyama yaparak birlikte hem eğleniyor hem de okuma alışkanlığı kazanıyorlar. Yaklaşık 10 dakikalık süre içerisinde işlemleri yapılan aileler, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak içeri alınıyor. Girişte HES kodlarının sorgulanması, ateş ölçümü yapılan aileler hizmetten dolayı oldukça memnun olduğunu belirtiyor.

Erzincan Çocuk Kütüphanesi Sorumlu Müdürü Sevilay Korkmaz, “Erzincan Çocuk Kütüphanesi 1954 yılında faaliyetlerine başladı. 14 yaşına kadar olan çocuklara ayrı bir binada hizmet veren ve bilgiye ücretsiz olarak erişilebilen bir mekândır. Çocuk kütüphaneleri, bireylerin yaşam boyunca sürdürebilecekleri kütüphane kullanım alışkanlığının kazanılmasında ilk aşamadır. Bizim kütüphanemizin amacı ise, çocuğu kitapla buluşturmak ve kitap okuma zevkinin başlatılmasını sağlamaktır. Aynı zamanda çocuğun vaktini olumlu bir şekilde geçirmesini sağlamaktır" dedi.

Kütüphane bünyesinde 12 bin 931 materyal ve bin 152 üye olduğunu belirten Korkmaz, pandemi dolayısıyla alınan tedbirleri anlatarak, "Öncelikle kütüphanenin fiziksel koşulları göz önünde bulundurularak bina içine girecek kişi sayısı önceden belirlenmiş olup, girişte HES kodu sorgulanıp, ateş ölçümü yapılmaktadır. Ayrıca iade edilen materyaller belli bir süre bekletildikten sonra sterilizasyon işlemi yapılıp tekrar raflara dizilir” diye konuştu.