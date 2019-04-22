Çocuklar ıslanmasın

Erzincan'da yağmur yağışı altında nefes kesen off-road yarışlarını izleyen vatandaşlardan bir ebeveyn iki küçük çocuğunun ıslanmaması için araçların önüne koydukları güneşliği şemsiye gibi kullandı.

Erzincan'da Ekşisu Mesire alanının bulunduğu pistte düzenlenen off-road yarışlarını yüzlerce vatandaş adeta nefeslerini tutarak izledi. Yarışların devam ettiği sırada başlayan yağmur, vatandaşları ıslattı. Bu sırada yarışı izlemekten vazgeçmeyen bir ebeveyn iki küçük çocuklarının ıslanmasının önüne araçlarının önündeki güneşliği şemsiye gibi kullanarak geçti.

İki küçük çocuk anne ve babalarının gölgesinde, ıslanmadan yarışları izlemenin mutluluğunu yaşadı.