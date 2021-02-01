İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çocukların poşetle kızak keyfi

Erzincan’da kar yağışının ardından dik eğimli noktalarda çocuklar poşetle kızak keyfi yaşadı.

Erzincan'da kar yağışının ardından dik eğimli noktalarda çocuklar poşetle kızak keyfi yaşadı.


Erzincan'da kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Geceleri hava sıcaklığının sıfırın altında düştüğü Erzincan'da çocuklar karlı yamaçlarda poşetle kızak kaymanın tadını çıkardı. Soğuk havaya aldırış etmeyen çocuklar, Çağlayan Beldesinde poşetlerle dakikalarca kaydı. Düşe kalka kaymanın keyfini süren çocuklar gönüllerince eğlendi.


Çağlayan Beldesinde büyükler ise karla kaplı yolarda doğa yürüyüşü yaparak temiz oksijen depoladılar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.