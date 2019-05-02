Çöp yangını korkuya neden oldu

Erzincan'da vatandaşların yürüdüğü kaldırım kenarında bulunan büyükçe çöp konteynırında çıkan yangın korkuya neden oldu.

Erzincan merkez Ordu Caddesi üzerinde, içerisine atılan izmaritten dolayı tahmin edilen yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çöp konteynırını tamamen sardı. Kaldırımda yürüyen vatandaşlar yangının otomobil ve ağaca sıçrayacağı endişesiyle korku yaşadı.

Alevleri yükselen yangın ağaca ve etrafta bulunan otomobillere sıçrayacağı sırada bir vatandaş kovayla su dökerek müdahale etti. Vatandaşın bir kova su dökmesiyle çöpteki yangın söndü.