İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Çöp yangını korkuya neden oldu

Erzincan’da vatandaşların yürüdüğü kaldırım kenarında bulunan büyükçe çöp konteynırında çıkan yangın korkuya neden oldu.

Erzincan'da vatandaşların yürüdüğü kaldırım kenarında bulunan büyükçe çöp konteynırında çıkan yangın korkuya neden oldu.


Erzincan merkez Ordu Caddesi üzerinde, içerisine atılan izmaritten dolayı tahmin edilen yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çöp konteynırını tamamen sardı. Kaldırımda yürüyen vatandaşlar yangının otomobil ve ağaca sıçrayacağı endişesiyle korku yaşadı.


Alevleri yükselen yangın ağaca ve etrafta bulunan otomobillere sıçrayacağı sırada bir vatandaş kovayla su dökerek müdahale etti. Vatandaşın bir kova su dökmesiyle çöpteki yangın söndü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.