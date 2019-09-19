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Çöpler köyünde bakır sergisi açıldı

Altın Yetenek El Sanatları Kadın Kooperatifi tarafından Çöpler köyünde bakır sergisi açıldı.


Erzincan'ın İliç ilçesi Çöpler köyünde Altın Yetenek El Sanatları Kadın Kooperatifi tarafından bakır işlemeciliği sergisi açıldı. El emeği ile hazırlanan ve bakır üzerine işlenen sanat eserleri sergiyi gezenler tarafından beğeni topladı. Serginin açılışına Kaymakam Hicabi Aytemür, Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Taş ve Bakır İşleme Danışmanı Tamer Cömert katıldı. Protokol mensupları açılışın ardından sergi hakkında bilgiler aldı.


Kaymakam Hicabi Aytemür, Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Taş'a günün anısına hediyeler verildi.

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