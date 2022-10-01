Çöpler Madeni güçlendirilmiş tedbirlerle üretime başladı

Erzincan'ın İliç ilçesinde Anagold Madencilik tarafından işletilen Çöpler Madeni, bakanlık ve ilgili kamu kurumlarından gerekli iyileştirmelerin yapıldığına dair resmi onayı aldı. Çöpler Madeni, mevcut ulusal ve uluslararası standartlara uygun aldığı tedbirleri daha da güçlendirerek üretim faaliyetlerine yeniden başladı. Maden, kullandığı teknoloji ve teknik açısından dünyanın sayılı madenleri arasında gösteriliyor.

Anagold Madencilik'in 2010 yılından bu yana işlettiği Çöpler Madeni, bakanlık ve ilgili kamu kurumları tarafından yapılan detaylı incelemeler sonucunda gerekli onayı alarak, tekrar üretim faaliyetlerine başladı. Çöpler Madeni, 21 Haziran 2022 tarihinde yaşanan olay nedeniyle tedbir amaçlı ara verdiği üretim faaliyetlerini, daha da güçlendirilmiş tedbirlerle sürdürecek.

“Tüm iyileştirmeler tamamlandı”

Bugün Çöpler Madeninin kapılarını basına açarak gazetecilere saha çalışmaları ve sunum eşliğinde yapılan faaliyetler hakkında Arama Grubu Halkla İlişkiler ve Çevre Başmühendisi Onur Acar ile Çevre Şefi Çağrı Şahin tarafından bilgiler aktarıldı. Cevher İşleme Tesisi Müdürü Koray Şimşek ise sunumunda şu bilgileri aktardı:

“21 Haziran'da 20 tona yakın seyreltilmiş siyanür solüsyonunun maden sahası içine dökülmesi sonucu yaşanan olayın hemen ardından gerekli iyileştirme çalışmalarına başladık. Bu süre zarfında halihazırda ulusal ve uluslararası standartlara uygun aldığımız tedbirlerimizi daha da güçlendirdik. Kontrol sistemlerimizi geliştirerek olay öncesine kıyasla çok daha hassas hale getirdik. Yığın liçi etrafındaki seddelerin kontrolleri yapıldı. Şiddetli yağış gibi olağandışı durumlarda yüzeydeki suyu toplamak için 2.100 m3'lük yağmur suyu toplama havuzunun inşaatı tamamlandı ve devreye alındı. Solüsyon boru hattındaki tüm flanş bağlantıları tek tek kontrol edildi. Gerekli görülenler değiştirildi ve güçlendirildi. Solüsyon iletim hatları ek basınç göstergeleri ile güçlendirildi. Tüm bu iyileştirmeler ilgili Bakanlık ve Kamu Kurumları denetiminde ve gözetiminde yapıldı. Bakanlığımızın bizden istediği tüm iyileştirmeleri tamamladık. Her zamanki gibi iş sağlığı ve güvenliğine önem vererek, çevreye duyarlı bir şekilde üretim faaliyetlerimize tekrar başlamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Bölge ve ülkemiz ekonomisine katkımız artarak devam edecek.”

Dünyanın en güvenilir madenlerinden Anagold Madencilik'in kurulduğu günden bu yana güncellemelere ve iyileştirmelere önem veren bir şirket olduğuna değinilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

“Dünyanın en güvenilir ve yüksek teknolojili maden alanlarından birini işletiyoruz. Uyguladığımız üretim tekniği ve sistem, dünya genelinde sadece 8 işletmede bulunuyor. Sektörde faaliyet gösteren madenler, kullanacakları teknoloji ve diğer ihtiyaçları için önce bizim madenimizi ziyaret ederek yerinde incelemeler yapıyor. Diğer bir deyişle, sektörde ‘okul' işlevi görüyoruz. En üst seviye yönetmelikler ve yönergelerine uyumlu olarak faaliyet gösteren, bugüne kadar ağır bir iş kazası yaşanmayan madenimizde, çevre, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında her türlü tedbiri uyguluyoruz. Ayrıca çevresel sürdürülebilirlik konusunda maden sahasının rehabilitasyonuna yönelik yasal yükümlülüklerin çok üzerinde bir taahhüdümüz bulunuyor.”

Ülke ekonomisine 1 milyar 750 milyon dolarlık katkı

Çöpler Madeni'nin bölge halkı ve doğal yaşam için herhangi bir tehdit oluşturmadığının vurgulandığı açıklamada, madenin ülke ekonomisi ve bölge ekonomisine yaptığı katkıya dikkat çekilerek, “2010 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz toplam 1 milyar 750 milyon dolarlık yatırımla ülke ekonomisine önemli ölçüde katkı sağladık. Madenimizde 2.500 kişi istihdam ediliyor. Bunun yaklaşık yarısı bölge halkından oluşuyor. Ayrıca tüm ülke genelinde mal ve hizmet aldığımız şirketleri de göz önünde bulundurduğumuzda, aileleriyle birlikte bölge ve ülke genelinde 50 bin kişinin hayatına dokunuyoruz. Ayrıca, ‘Anagold Sosyal Kalkınma Fonu' adı altında kurduğumuz destek fonuyla da madenden doğrudan veya dolaylı gelir elde etme ihtimali olmayan ama kendileri bir iş yapmak isteyen bölge halkına destek olmayı amaçlıyoruz. Sporun ve eğitimin toplumun gelişiminde oynadığı rolün bilinciyle ilgili alanlara desteğimizi sürdürürken, yeni projeler üzerinde çalışmalarımız devam ediyor” denildi.

Çöpler Madeninde neler yaşanmıştı?

21 Haziran 2022 günü maden sahası içindeki yığın liç sahasındaki boru hattındaki flanşın ayrılması neticesinde bir döküntü meydana geldi. Olay neticesinde içerisinde 8 kilogram siyanür bulunan 20 tona yakın seyreltilmiş siyanür solüsyonu, maden alanı içindeki yola aktı. Söz konusu döküntü, olayın oluştuğu boru hattından öncelikle yığın liç alanına ve daha sonra erişim yoluna yayıldı. Boru hattında basıncın düşmesi ve güvenlik ve kontrol sisteminin devreye girmesiyle, Çöpler Madeni'ndeki uzman ekipler tamamen bilimsel yöntemlerle olaydan etkilenen alana müdahale etti. Döküntünün olduğu bölgedeki malzeme sıyrılarak yığın liç alanına taşındı, olası bir kirliliğe karşı bölge hipoklorit ile nötralize edildi. Anagold Madencilik, hemen olayı Bakanlık ve ilgili Kamu Kurumlarına bildirdi. Bölgeden incelenmek üzere numune alan Bakanlık, tedbir amaçlı olarak üretim faaliyetlerini bazı iyileştirmeler yapılana kadar geçici olarak durdurmuştu.

“Fırat Nehri kırmızıya boyandı” iddiaları asılsız

Çöpler Madeni'nde 21 Haziran'da meydana gelen olay sonrasında sosyal medyada ve bazı medya organlarında asılsız iddia ve fotoğraflarla karalama kampanyasına maruz kalındığını belirten Anagold Madencilik, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bu kadar hassasiyetin olduğu yerde karalama kampanyalarında iddia edildiği üzere bırakın Fırat Nehri'ni, en yakındaki su birikintisinin bile kirlenmesi söz konusu olmadı. Sosyal medyada yer alan görüntüler ve Fırat Nehri'nin etkilendiği iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmıyor. Kırmızı renkte akan nehir, şirketimizle ve bölgemizle hiçbir alakası olmayan, geçmiş zamandan ve farklı olaylardan alınmış görüntüdür.”

Öte yandan siyanürle altın aranmadığını da vurgulayan şirket, “Siyanür, altın cevheri çıkarıldıktan sonra prosese girene kadar kullanılmaz. Siyanür çok pahalı bir malzemedir” ifadelerini kullandı.