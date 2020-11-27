İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Covid-19 önlemleri kapsamında tren garı ve otobüs terminali dezenfekte edildi

Erzincan’da belediye ekipleri Covid-19 önlemleri kapsamında tren garı ve şehirlerarası otobüs terminalini dezenfekte etti.

Erzincan'da belediye ekipleri Covid-19 önlemleri kapsamında tren garı ve şehirlerarası otobüs terminalini dezenfekte etti.


Erzincan Belediyesi, salgın hastalık tedbirleri kapsamında tüm ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarını rutin olarak devam ettiriyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile koordineli bir şekilde yürütülen dezenfekte çalışmaları şehrin dört bir yanında gerçekleştiriliyor.


Bu kapsamda tren garı ve şehirlerarası otobüs terminalinde de dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiren Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, virüs tehdidi ortadan kalkıncaya kadar çalışmalarını rutin olarak devam ettirecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.