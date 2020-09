Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Tekin'den Memur-Sen'e ziyaret

Erzincan Memur-Sen'i ziyaret eden İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Yahya Tekin, Memur-Sen İl Temsilcisi Nebi Gül ve bağlı 11 Sendikanın Şube Başkanıyla bir araya gelerek İletişin Başkanlığı faaliyetleri ile başkanlığın çıkardığı yayınlar hakkında bilgilendirme yaptı.

İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Yahya Tekin, “Erzincan Bölge Müdürlüğü olarak bize bağlı olan Erzincan, Gümüşhane, Tunceli ve Bayburt illerimizde bulunan basın-yayın organları, Kamu kurumları ve kamu yararına çalışan Sivil Toplum Kuruluşlarıyla işbirliğimizi artırarak, İletişim Başkanlığımızın sorumluluk alanında bulunan faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz” dedi.

İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Yahya Tekin, “İletişim Başkanlığı, Prof. Dr. Fahrettin Altun'un öncülüğünde Ulusal ve uluslararası kamuoyunda ‘Türkiye markasını güçlendirmek' amacıyla birbirinden önemli çalışmalar yürütmektedir. Uluslararası platformlarda Türkiye Cumhuriyeti'nin her alanda savunuculuğunu ve sözcülüğünü yapan Başkanlığımız, Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik içeriden ve dışarıdan gelen her türlü saldırıda insiyatif alarak, Türkiye Cumhuriyeti'ni ulusal ve uluslararası toplum nezdinde her yönüyle doğru ve güvenilir bilgilerle tanıtmak amacıyla içerde ve dışarıda stratejik iletişim ile yeni nesil iletişim araçlarını etkin kullanarak Türkiye'nin tezlerinin anlatılması, tanıtılması ve hayata geçirilmesini sağlayan projeler ve politikalar üretmekte, ulusal ve uluslararası kamuoyuna doğru, tutarlı ve güvenilir bir Türkiye imajı sunmak için önemli çalışmalar yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye aleyhinde yürütülen ve son yıllarda birçok örneğini tecrübe ettiğimiz kara propaganda faaliyetlerinin önlenmek amacıyla haksız saldırı ve eleştirilere anında cevap vererek milli bir savunma yaptığını" belirtti.

Erzincan İletişim Bölge Müdürü Yahya Tekin, "Başkanlığımızın görev alanına giren konularda faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşlarıyla; toplumun eğitim, sağlık, çevre, kültür, bilim ve teknoloji gibi alanlarda sorunlarını tespit etmek ve çözüm üretmek için kurulmuş olan sendikalarla ortak çalışmalar yapmayı arzuluyoruz. Bu kapsamda gerek ulusal gerekse uluslararası birçok konuda Devletimizin yanında yer alan en büyük Sivil Toplum Kuruluşlarımızın başında gelen Memur-Sen Erzincan İl Temsilciliğini ve Memur-Sene bağlı Sendikalarımızın Şube başkanlarını ziyaret ederek İletişim Başkanlığımızın yaptığı çalışmaları anlatarak başkanlığımız tarafından hazırlanan yayınları ulaştırmak istedik" dedi.

Erzincan İletişim Bölge Müdürü Yahya Tekin, Erzincan Memur-Sen ve bağlı sendika şube başkanlarına İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan yayın setinin içerisinde yer alan; 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Milletin Zaferi, Sosyal Medya Klavuzu, 50 Soruda Kanal İstanbul, Ayasofya Camii, Doğu Akdeniz Denkleminde Türkiye-Libya Mutabakatı, Güvenli Liman Türkiye'nin Dünyaya Çağrısı Mülteciler İçin İşbirliği, Yüzyılın İşgali Filistin ve daha birçok yayınla ilgili kısa açıklamalar yaptı.

İletişim Bölge Müdürü Yahya Tekin, İletişim Başkanlığımız yoğun diplomasi faaliyetlerinin yanında milli bayramlarda yaptığı çalışmalarla kamuoyunun büyük beğenisini kazanmaktadır. Bunun en son örneği de, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında verilen konser ve ardından 300 insansız hava aracı (İHA) ile yapılan ışık gösterisi tüm vatandaşlarımız tarafından büyük beğeni toplamıştır. Özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminin unutulmaması için 15 Temmuz'un yıldönümünde Türkiye'de ilk kez 200 drone ile yapılan ışık gösterisinin yanı sıra tüm yıla yayılan çalışmalarla milli birlik ve beraberliğimizin pekişmesine yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Erzincan İletişim Bölge Müdürü Yahya Tekin; "İletişim Başkanımız Prof. Dr. Fahrettin Altun'un selamlarını ileterek, günün anısına İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan yayınları ve “15 Temmuz'u Unutmayacağız, Unutturmayacağız” bilgi setini, Erzincan Memur-Sen Başkanı Nebi Gül ve Memur-Sen bağlı Sendikaların Şube Başkanlarına takdim ederken çalışmalarınızda başarılar dilerim" dedi.

İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Yahya Tekin'in ziyaretinden memnunluk duyduklarını belirten ve Memur-Sen hakkında bilgi veren İl temsilcisi Nebi Gül, hem genelde hem de 11 hizmet kolunda yetkili olduklarını ayrıca Memur-Sen Kadınlar Komisyonu, Genç Memur-Sen, Emekli Memur-Sen ve Engelliler Komisyonu olmak üzere 4 komisyonlarının bulunduğunu ifade etti.

Memur-Sen olarak Türkiye'nin demokratikleşme noktasında attığı tüm adımlara destek verdiklerini, darbe girişimi ve vesayet girişimlerine de karşı durduklarını aktaran Gül “Daima milletimizden yana tavır takındık ve milletimizin teveccühüyle 1 milyonu aşarak Türkiye'nin en büyük emek hareketi haline dönüştük” ifadelerini kullandı.

Memur-Sen'in özelde kamu görevlilerinin haklarını savunmanın yanında dünyadaki tüm olaylara duyarlı olduğunun altını çizerek, “İletişim Başkanlığımız özellikle İletişim Başkanımız Prof. Dr. Fahrettin Altun'un, Ülkemiz adına Dünyada ve Türkiye'de yapılan algı operasyonlarına anında cevap vermesi ve halkımızı bilgilendirmesi son derece önemli. Memur-Sen olarak sadece Türkiye'de değil, Dünyanın dört bir yanında emeğin değerinin artırılması ve emeğin kıymetinin bilinmesi yolunda önemli programlar gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Bu programlarla, dilimiz, dinimiz, renklerimiz birbirinden farklı olsa da gözyaşımız ve terimiz aynı mottosuyla emek etrafında örgütlü olmanın öneminin bilinciyle işbirliği ve diyalogun artırılmasını hedefliyoruz” diye konuştu.

İletişim Başkanlığının yayınlarının yakın tarihimize ışık tutacağını belirten, Memur-Sen İl Temsilcisi Nebi Gül, İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Yahya Tekin'in bizlere hediye ettiği yayımların hepsinin birer bilgi hazinesi olduğunu sözlerine ekledi.