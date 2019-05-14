Cumhuriyet Ortaokulundan "English Day" konulu tiyatro

Cumhuriyet Ortaokulu "Hazırlık İngilizce Sınıfı öğrencilerinin "English Day" kapsamında, İngilizce Öğretmenleri Çilem Sultan Özcan ve Damla Çamlıca Daş'ın rehberliğinde ikincisini düzenledikleri program, Erzincan Şehir Tiyatrosu Sahnesinde İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, öğretmen, veli ve vatandaşların katılımı ile gerçekleşti.

Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Mehmet Atalay Tiyatro ile ilgili olarak "İngilizce Hazırlık Sınıfı" öğrencilerimizi tiyatro sanatına teşvik etmek, geliştirmek, sorumluluk bilincini arttırmak ve aynı zamanda okulumuzda verdiğimiz İngilizce öğretimini pekiştirmek amacıyla etkinlikler yapmaktayız. Öğrenciler gösterimi yapılacak olan oyunu iyi bir şekilde sahnelemek için dayanışma içinde ve planlı olarak çalışmayı öğrenirken onlara ölçülü, saygılı ve anlayışlı davranabilme kabiliyetini kazandırmaya çalışmaktayız.

Okulumuzda bulunan "İngilizce Hazırlık Sınıfı" öğrencileri haftada 11 saat İngilizce dersi almaktadır ve bu 15 saate ek seçmeli derslerde de istekleri doğrultusunda İngilizce derslerine girmektedirler. Hazırlık sınıflarımız Türkiye'nin 8. FCL' sini (Future Classroom Lab) okulumuzda açtık. Ve böylece FCL sınıfındaki öğrenim alanları olan üretim, etkileşim, sunum, araştırma, işbirliği ve geliştirme alanlarını öğrencilerimizin teknolojiye olan ilgisini de kullanarak analiz, sentez, uygulama ve üretim alanlarında yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini desteklemekteyiz. Böylece klasik öğrenme yönteminden ayrılarak 21. yüzyılın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ders ortamı oluşturmaya çalıştık.Okulumuzdaki eğitim, öğretim modellerimiz ile geleceğin okulu olmakta kararlı bir şekilde ilerlemekteyiz" dedi.

Sahnelenen tiyatro ve etkinlikler sonrasında İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün bu programın hazırlanmasında ve sahnelenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Program izleyiciler tarafından büyük beğeni gördü.