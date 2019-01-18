Dağ kayağı Türkiye Şampiyonası Erzincan'da düzenlendi

Dağ kayağı Türkiye Şampiyonası Zigana Dağı'nda yapıldı. Şampiyonada çeşitli kategorilerde Erzincanlı sporcular önemli başarı gösterdiler.

Kadınlar kategorisinde, Yeliz Esen Türkiye birincisi, Cansel Taşçı Türkiye ikincisi, büyük erkekler kategorisinde, Ali Osman Türkiye ikincisi, genç erkekler kategorisinde, Ertuğrul Kağan Elmaslı Türkiye üçüncüsü, yıldız erkekler kategorisinde, Emircan Akpınar Türkiye birincisi, minik erkekler teşvik ödülü, Batuhan Tayyar Kamçı Türkiye birincisi, Faik Efe Gündüz Türkiye ikincisi, Emirhan Urtekin Türkiye üçüncüsü oldu.

EDKİK başkanı Yılmaz Ünal, sporcuların azim ve irade ile göstermiş oldukları çabalarının sonuçlarını aldıklarını hepsini candan kutladıklarını söyledi.

Yarışmada başarı gösteren henüz 13 yaşında olan Emirhan Urtekin en büyük destekçisinin anne ve babası Gülizar- Cengiz Urtekin olduğunu söyledi. Emirhan Urtekin kardeşi Nehir'le beraber 9 yaşından beri babasının yönlendirmesiyle önce zevk amaçlı sonrasında spor amaçlı devam ettirdiklerini söyledi.

Baba Cengiz Urtekin ise çocuğunun başarısından gurur duyduğunu, hiçbir başarının çabasız ve emeksiz olmadığını küçük yaşlardan itibaren uzman hocalardan da destek alarak çocuklarına kayak sporunu sevdirdiklerini söyledi. Çocuklarının ilk kayak öğretmeni Nurettin Can'a teşekkür eden Cengiz Urtekin Erzincan gibi bir kış memleketinde yaşamanın avantajını iyi kullanmalıyız diyerek; “Tüm anne ve babalara tavsiye ediyorum” dedi.