Dağ keçileriyle inek sürüsü bir arada

Erzincan'da yayladaki taşların üzerinde tuz yalayan dağ keçileriyle ile yanı başlarında otlayan inek sürüsü bir arada kaydedildi.

Erzincan ile Tunceli arasındaki platoda 130 kilometre uzunlukta batıdan doğuya uzanan Munzur Dağlarında nesli tükenme tehlikesi altında bulunan dağ keçileriyle ile inek sürüsü bir arada objektiflere yansıdı.

Munzur Dağı eteklerindeki Tatlısu köyü yaylasında dağ keçileriyle inek sürüsünün bir arada kameraya yansıması görenlerin adeta içini ısıttı. İnek sürüsünün otladığı alanın hemen yanı başına gelen dağ keçileri, taşların üzerine dökülmüş tuzları yalayarak gıda depoladılar.

Sürü sahibi Veysel Sağlanmak, “Çok güzel bir manzara. Dağ keçilerine kimse zarar vermese bu kadar alışıyorlar. İneklere tuz verdiğimiz yere gelip onlardan kalan tuzu yalıyorlar. Sürüde köpeklerimiz de var ama artık her gün geliyorlar, alıştılar. Köpeklerimiz bile saldırmıyor. İç içe yaşıyoruz. Bundan güzel bir an mı olur? Biz böyle mutluyuz. Dağ keçilerinin avlanmasına tamamen karşıyız.” dedi.

Öte yandan avlanması yasak ve koruma altındaki tür olan dağ keçileri, Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunuyor.