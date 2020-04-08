Erzincan'da dağ keçisinin kendisini havadan görüntüleyen drone'la imtihanı kayıt altına alındı.

Yaban hayatının zengin olduğu Erzincan'da yaşamını sürdüren koruma altındaki dağ keçileri, zaman zaman yüksek noktalardan köy, ilçe ve şehir merkezine yakın noktalarına kadar iniyor. Bu durumu fırsata dönüştüren vatandaşlar ve doğaseverler de ilgiyle izledikleri dağ keçilerini cep telefonları kamerası ve fotoğraf makineleri ile sürü halinde görüntüleme fırsatı buluyor.

Çağlayan Beldesine yakın bölgelere inen dağ keçileri, yeni yeşeren alanlarda otladıktan sonra yeniden zirvelere doğru giderek gözden kayboluyor.

İhlas Haber Ajansı ekibinin havadan çekim yaptığı sırada ise 1-2 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir dağ keçisinin drone'la imtihanı objektife yansıdı.

Drone'u yırtıcı kuş olarak kendine tehdit gören dağ keçisi koşarak uzaklaşmaya çalıştı. Zaman zaman da duraksayıp drone'a bakan dağ keçisi izleyenleri tebessüm ettirdi.