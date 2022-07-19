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DAGC'den İHA Erzincan Bölgeye 4 ödül

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) tarafından düzenlenen ‘Gazetecilik Başarı Ödülü Yarışması’nda sonuçlar açıklandı.

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) tarafından düzenlenen ‘Gazetecilik Başarı Ödülü Yarışması'nda sonuçlar açıklandı. İhlas Haber Ajansı (İHA) Erzincan Bölge Müdürlüğü yarışmada 4 dalda ödül almaya hak kazandı.


DAGC Başkan Vekili Esat Bindesen'in başkanlığında İHA Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez, TRT Haber Müdürü Erdal Karabacak, Anadolu Ajansı Muhabiri Muhammet Mutaf ve Pusula Gazetesi Haber Müdürü İrfan Tarakçıoğlu'nun katıldığı jüri, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden yarışmaya başvuran çok sayıda gazetecinin eserlerini değerlendirdi.


Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır, Ardahan, Ağrı, Bayburt, Muş ve Tunceli illeri ile ilçelerinde görev yapan yerel ve yaygın basın kuruluşlarından çok sayıda gazetecinin katıldığı yarışmada yaklaşık 200 başvuru değerlendirildi.


Değerlendirme sonucu 19 dalda yerel ve yaygın kategoride ödüle layık görülen eserler belirlendi. Bu arada her bir dala merhum gazetecilerin adı verilerek anıldı.


Yapılan değerlendirmede İHA Erzincan Bölge Müdürü Ahmet Akbuğa - (Hasan Gizli Yerel Görüntü Dalı), İHA Erzincan Muhabiri Emin Ferhat Sevilir ile Adem Küçükkaya (Hüseyin Uray Yaygın Görüntü Dalı) ve İHA Bayburt Muhabiri Öznur Demir (Abdulkadir Nişancı Yaygın Fotoğraf Dalı) kategorisinde ödül almaya hak kazandı.


Yarışmada ödül kazanan gazeteciler ve eserler şöyle oluştu:


Mithat Turgutcan Yaygın Haber Dalı


Erzurum İHA - Özge Bozo


Erzurum Sabah - Tevhid Furkan Nehri


Erzurum Sözcü- Orhan Bozkurt


Ümit Kılıç Yerel Haber Dalı


Erzurum Pusula - Manolya Bulut


Bayburt AA- Beşir Kelleci


Erzurum AA - İsmail Hakkı Demir


Ardahan DHA - Deniz Başlı


Sayıl Narmanlıoğlu İnternet Haberi Dalı


Bayburt bayburtpostasi.com - Murat Okutmuş


Abdulkadir Nişancı Yaygın Fotoğraf Dalı


Bayburt İHA - Öznur Demir


Sarıkamış AA - Hüseyin Demirci


Cemal Çelebi Çevre Ve Yaşam Fotoğrafı Dalı


Ardahan İHA - Olgun Yıldız


Ardahan AA - Günay Nuh


Yusuf Şenocak Yerel Fotoğraf Dalı


Kars AA - İsmail Kaplan


Tunceli AA - Sidarcan Eren


Sadık Engin Spor Fotoğrafı Dalı


Erzurum Depo Photos - Cem Bakırcı


Kars AA - Cüneyt Çelik


Erzurum AA - Hilmi Tunahan Karakaya


Tevfik akan spor haberi dalı


Erzurum AA - Yunus Hocaoğlu


Iğdır AA - Bülent Mavzer


Seracettin Avar Sayfa Düzeni Dalı


Erzurum Pusula - Ahmet Aygün


Karikatür Dalı


Erzurum Pusula - Vedat Refayeli


Ömer Nazmi Yavuz Araştırma İnceleme Dalı


Iğdır AA - Hüseyin Yıldız


Iğdır - Serdar Ünsal


Temel Aydın Röportaj Dalı


Erzurum AA - Muhammet Mutaf


Cihat Güngör Köşe Yazısı


Ağrı Doğubeyazıt Gazetesi - Nezir Çelik


Galip Tutar Spor Yazısı Dalı


Erzurum Pusula - Nurullah Pala


Kemal Alyanak Teşvik


Erzurum İHA- M.Ertuğrul Polat


Erzurum - Açelya Defne Kalenderoğlu


Zeki Kurnuç Teşvik


Muş - Yusuf Özgür Bülbül


Erzurum Kardelen TV - Ahmet Erçek


Güneri Tümer Yerel Radyo Programcılığı Dalı


Erzurum Radyo Ritm - Mesut Gülrek


Adnan Vangölü Yaygın Radyo Programcılığı Dalı


Erzurum TRT Erzurum Radyosu - Selma Talar


İrfan Alyanak Yerel TV Program Dalı


Erzurum Kardelen TV - Gizem Öner Akgül


Erzincan Can tv24 - Oktay Kılınç


Durdemir Bilirdönmez Yaygın TV Haber


Erzurum İHA Çağrı Korkmaz


Erzurum DHA - Oktay Polat


Iğdır İHA- Sebahattin Yum


Sarıkamış İHA- Alper Yldırım


Celal Kaçtıoğlu Yerel Tv Haber Dalı


Erzurum AA - İlhami Erkılıç


Erzurum Kardelen TV Melissa Çulha


Erzurum Kardelen TV Nuray Kartal


Hüseyin Uray Yaygın Görüntü Dalı


Erzurum TRT - Ertaç Koçak


Erzincan TRT - Muzaffer Koşan


Erzincan İHA- Emin Ferhat Sevilir


Erzincan İHA - Adem Küçükkaya


Hasan Gizli Yerel Görüntü Dalı


Erzincan İHA - Ahmet Akbuğa


Ağrı AA - Abdullah Söylemez


Erzincan AA- Barış Yalçınkaya


Erzurum Kardelen TV- Yunus Akgül


Sebahattin Yılmaz Drone Görüntü Dalı


Erzurum AA - Sagip Sezginer


Erzincan AA - Kemal Özdemir


Kars İHA - Işık Çapanoğlu

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