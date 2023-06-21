Dağcılar Kemaliye'de kaya tırmanışı gerçekleştirdi

Türkiye Dağcılık Federasyonu 2023 yıllık faaliyet programında yer alan ve 19-25 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak olan Yaz Dağcılığı Eğitimi (B) Kampı Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde başladı. Dağcılar kaya tırmanışı gerçekleştirdi.

Kemaliye'ye gelen dağcılar ilçe merkezinde açılış programının ardından kamp kurdular. Kampa 118 dağcı ile 10 antrenör katıldı. 1 hafta boyunca sürecek olan yaz temel eğitiminde ip teknikleri, dağcılıkta kullanılan araç gereçler, kamp seçim yeri, kampın kurulması, doğa çevre bilinci, ekoloji, doğada beslenme, kaya tırmanışı gibi konular ele alınıyor.

Dağcılar teorik bilgilendirmelerin ardından kaya tırmanışı gerçekleştirdiler.