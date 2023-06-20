Dağcılık yaz eğitim kampı Kemaliye'de başladı

Türkiye Dağcılık Federasyonu 2023 yıllık faaliyet programında yer alan ve 19-25 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak olan Yaz Dağcılığı Eğitimi (B) Kampı Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde başladı.

Kemaliye'ye gelen dağcılar ilçe merkezinde açılış programına katıldılar. Konuya ilişkin Türkiye Dağcılık Federasyonu 5. Kademe Dağcılık Antrenörü Emin Ali Kalcıoğlu, kampa 118 dağcı ile 10 antrenörün katılacağını ifade ederek, ”Kemaliye'de 1 hafta boyunca yaz temel eğitimi yapacağız. Burada İp teknikleri, dağcılıkta kullanılan araç gereçler, kamp seçim yeri, kampın kurulması, doğa çevre bilinci, ekoloji, doğada beslenme, kaya tırmanışı gibi konuları arkadaşlarımıza öğretmeye çalışacağız.” dedi.