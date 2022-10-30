İhlas Haber Ajansı

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Dağda ayağı kırılan vatandaşı AFAD ekipleri kurtardı

Erzincan’da ava gidip dağlık arazide ayağını kıran vatandaşı, AFAD ekipleri kurtardı.

Erzincan'da ava gidip dağlık arazide ayağını kıran vatandaşı, AFAD ekipleri kurtardı.


Alınan bilgiye göre, bugün sabah saatlerinde Erzincan merkeze bağlı Günebakan köyünde ava çıkan bir kişi arazide düşerek ayağını kırdı. İhbar üzerine olay yerinde AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Ekipler vatandaşa ulaşarak patika yoldan sedyeyle taşıyarak ambulansa ulaştırdı. Uzun uğraşlar sonucu kurtarılan vatandaş Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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