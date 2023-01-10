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Dağın eteklerinde çoban köpekleri ayıyı kovaladı

Erzincan’da Munzur Dağı eteklerinde boz ayıyı kovalayan çoban köpekleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

Erzincan'da Munzur Dağı eteklerinde boz ayıyı kovalayan çoban köpekleri cep telefonu kamerasına yansıdı.


Erzincan'ın Sarıkaya köyünde yaylada hayvanlarını otlatan Okan Yılmazçelik, biranda karşı dağda köpeklerinin aşırı havlaması üzerine o yöne yöneldi. Köpeklerinin bir ayıyı kovaladığını fark eden Yılmazçelik, bu anları cep telefonuyla kaydetti.


Çok dik olmasına rağmen, köpekler ayıyı dakikalarca kovaladı. Dağdaki kayalıklarda çok usta bir tırmanıcı olan ayıya köpekler yetişmek için çaba harcasalar da, bir süre sonra ayıyı gözden kaçırdılar.

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