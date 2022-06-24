DAP tarım ve hayvancılık sektöründe desteklenecek proje başvurularını kabul ediyor

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, proje başvurularının, öncelikli alanları iyi belirlenmiş, mükerrerlik oluşturmayan, üretim ve istihdama yönelik projelerden oluşmasını istedi. Demirdöğen, tarımsal altyapı faaliyetlerinin geliştirilmesi, tarımsal üretimin artırılması, tarımsal mekanizasyona geçilmesi, istihdamın artırılmasını öngören proje başvurularının 22 Temmuz 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar yapılabileceğini söyledi. Demirdöğen, uygulayıcı kuruluşların başvurulara ilişkin detaylı bilgileri içeren başvuru Rehberi ve eklerine www.dap.gov.tr adresinden ulaşabileceklerini söyledi.

"Tarımsal üretim ve istihdamı artıracak projeler önceliğimizdir."

DAP Bölgesi'nin 15 ilden (Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Sivas, Tunceli ve Van) oluştuğunu dile getiren Demirdöğen, 2013 yılında proje desteklerine başlayan İdarenin, bugüne kadar Bölgedeki kamu kurum ve kuruluşlarının kalkınma projelerine 1 Milyar TL'yi aşan finansman desteği sağladığını belirtti.

2023 yılında da, Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama Programı, Hayvan İçme Suyu Programı, Yem Bitkileri Üretiminin Artırılması Programı, Havza Bazlı Meyvecilik ve Endüstri Bitkileri Üretiminin Artırılması Programı, Et ve Süt Hayvancılığının Geliştirilmesi Programı, Mera Hayvancılığının Desteklenmesi Programı, Arıcılığın Geliştirilmesi Programı, Kırsal Kalkınma, Yöresel Ürünlerin Üretim-Satış ve Pazarlanması Programlarına yapılan başvuruları öncelikli olarak değerlendireceklerini belirten Demirdöğen, şunları ifade etti:

Destek programlarında titiz bir değerlendirilme yapılarak uygun görülen projeler desteklenecek. Desteklenecek projeler Bakan oluru alındıktan sonra uygulayıcı kuruluşlara bildirilecek. Son başvuru tarihini ise 22 Temmuz 2022 olarak belirledik.”

Proje hazırlanması aşamasında DAP BKİ uzmanlarından destek alınabileceğini belirten Demirdöğen, projelerin bölgemize hayırlı olmasını diledi.